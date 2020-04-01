Владимирские торпедовцы на время самоизоляции пишут, что делают во время карантина

1 Апр 2020 2020-04-01T10:58:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Игроки владимирского "Торпедо", как и многие остальные, сейчас находятся на самоизоляции. И пресс-служба команды запустила проект "Хроники самоизоляции", в рамках которого футболисты рассказывают о том, что делают у себя дома.

На днях появились вести из Ярославля, где сейчас отдыхает Никита Андреев. Он говорит, что спортивную форму в домашних условиях сложно поддерживать, поэтому он скачал всякие фитнес-программы и выполняет тренировки по ним. Кроме того, он дал рекомендации болельщикам, что делать во время отдыха.

"Сейчас в связи с последними политическими событиями захотелось окунуться во времена Великой отечественной войны. Читаю «Список Шиндлера». Ещё рекомендую «Атлант расправил плечи» и «11/22/63» Стивена Кинга про убийство Кеннеди. Из фильмов могу посоветовать такие - «Законопослушный гражданин», «Кто я», «Выстрел в пустоту». Из сериалов: «Спартак», «Мылодрама», «Побег». На PS4 играю в FIFA2020, NHL, серии Metro и Call of Duty".

ИСТОЧНИК KP.RU