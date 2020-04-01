Юных владимирцев дистанционно научат роботехнике и техническому английскому

1 Апр 2020 2020-04-01T10:50:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Карантин и самоизоляция - отличное время для того, чтобы узнать что-то новое и чему-то научиться! Детский технопарк "Кванториум" начал бесплатное обучение по направлениям: виртуальная и дополненная реальность (с 12 лет), биотехнологии (с 7 лет), HiTech и аддитивные технологии (с 12 лет), робототехника (с 10 лет), промышленный дизайн (с 7 лет), аэротехнологии (с 12 лет), медиажурналистика (с 12 лет), математика (с 12 лет), технический английский (с 12 лет)

Технопарк продолжает набор групп на апрель-июнь. Обучение начнется в дистанционном формате, но после снятия ограничений в "Кванториуме" обещают добраться до коптеров, роботов, станков и прочих интересных железяк!

Записаться на занятия можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU