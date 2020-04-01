Во Владимирской области временно отключат телесигнал

1 Апр 2020 2020-04-01T10:47:18+03:00

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В апреле во Владимирской области запланированы масштабные профилактические работы на телевизионных сетях. В связи с этим 6 апреля будет отключен ретранслятор в посёлке Стёпанцево Вязниковского района, 9 апреля – в селе Фетинино Собинского района, 13 апреля – в селе Свято Гороховецкого района, 16 апреля – в посёлке Чулково Гороховецкого района, 23 апреля – в деревне Волосово Петушинского района, 27 апреля – в деревне Тириброво Александровского района. Работы будут проводиться с 10:00 до 16:00. В зону охвата ретрансляторов входят населённые пункты Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Кольчугинского, Муромского, Петушинского, Собинского и Юрьев-Польского районов.

Кроме того, 20 апреля с 02:00 до 11:00 будет отключен передающий центр в деревне Быково Собинского района. Перерыв в трансляции программ произойдёт во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове и Радужном, а также в населённых пунктах Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU