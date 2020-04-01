22-летний вязниковец угнал чужую машину и оставил ее в своем гараже
Молодой человек сейчас находится под подпиской о невыезде
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В начале марта текущего года в полицию обратился 39-летний житель города Вязники. Мужчина рассказал, что оставил свой «ВАЗ 2106» у дома, на следующий день спустился к машине, а ее на месте не было. По данным УМВД, 22-летний житель одного из сел Вязниковского района увидел оставленную без присмотра машину. Ночью с помощью троса и своей машины он отбуксировал «ВАЗ» в свой гараж. Потом он хотел заменить в машине некоторые детали и ездить.
Возбуждено уголовное дело за кражу. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Машину вернули хозяину.
ИСТОЧНИК KP.RU