Во Владимирскую области поставлено 166 тысяч медицинских масок

1 Апр 2020 2020-04-01T09:51:28+03:00

Сегодня они могут появиться в продаже

Изменить размер текста: A A

На аптечные склады Владимирской области поставлено 166 тысяч защитных масок. Они приобретены по федеральной квоте. Об этом сообщает «Губерния-33».

Источник со ссылкой на слова губернатора Владимирской области сообщает, что администрация региона договорилась с местным производителем масок. К первым дням апреля он сможет наладить выпуск до 500 тысяч масок для жителей региона еженедельно.

ИСТОЧНИК KP.RU