Во Владимирскую области поставлено 166 тысяч медицинских масок
Сегодня они могут появиться в продаже
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На аптечные склады Владимирской области поставлено 166 тысяч защитных масок. Они приобретены по федеральной квоте. Об этом сообщает «Губерния-33».
Источник со ссылкой на слова губернатора Владимирской области сообщает, что администрация региона договорилась с местным производителем масок. К первым дням апреля он сможет наладить выпуск до 500 тысяч масок для жителей региона еженедельно.
ИСТОЧНИК KP.RU