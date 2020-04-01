2020-04-01T09:51:28+03:00
Общество

Во Владимирскую области поставлено 166 тысяч медицинских масок

Сегодня они могут появиться в продаже
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

На аптечные склады Владимирской области поставлено 166 тысяч защитных масок. Они приобретены по федеральной квоте. Об этом сообщает «Губерния-33».

Источник со ссылкой на слова губернатора Владимирской области сообщает, что администрация региона договорилась с местным производителем масок. К первым дням апреля он сможет наладить выпуск до 500 тысяч масок для жителей региона еженедельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24