Список заболевших коронавирусом во Владимирской области может увеличиться на двух человек
У двух ковровчан взяли повторные пробы
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Во Владимирской области больных коронавирусом может оказаться больше. Двое из 93 контактировавших с умершим в Коврове больным COVID-19 сдали повторные пробы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Коврова.
Оба человека на данный момент изолированы. Всего же, по словам главы города Коврова Юрия Морозова, в Коврове находится около 5 тысяч человек, около двух недель назад вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Еще 150 ковровчан пытаются вернуться из-за границы.
ИСТОЧНИК KP.RU