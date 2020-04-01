Список заболевших коронавирусом во Владимирской области может увеличиться на двух человек

1 Апр 2020 2020-04-01T09:39:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирской области больных коронавирусом может оказаться больше. Двое из 93 контактировавших с умершим в Коврове больным COVID-19 сдали повторные пробы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Коврова.

Оба человека на данный момент изолированы. Всего же, по словам главы города Коврова Юрия Морозова, в Коврове находится около 5 тысяч человек, около двух недель назад вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Еще 150 ковровчан пытаются вернуться из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU