Чувство юмора во Владимирской области чаще всего требуется административному персоналу

1 Апр 2020 2020-04-01T09:11:23+03:00

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Накануне дня смеха аналитики hh.ru, портала по поиску работы и сотрудников, выяснили, насколько важно наличие чувства юмора с точки зрения трудоустройства. Оказалось, что данное качество указано лишь в 0,4% вакансий Владимирской области.

Чаще всего необходимость наличия чувства юмора встречается в вакансиях, размещенных в сферах "Административный персонал", "Продажи", "Страхование", "Банки" и "Туризм, рестораны". Реже всего такое качество работодатели требуют от специалистов сфер "Добыча сырья", "Рабочий персонал", "Безопасность", "Производство" и "Медицина, фармацевтика". Да и сами соискатели Владимирской области не очень часто акцентируют внимание на своем чувстве юмора – это качество указали лишь 0,5%.

«Многие компании считают, что люди с хорошим чувством юмора лучше работают, а коллегам проще найти с ними общий язык. Однако зачастую работодатели не указывают это требование в вакансии, так как его нельзя назвать ключевым (все-таки в приоритете профессионализм) – но при этом могут оценивать чувство юмора кандидатов на собеседовании», - аналитики портала hh.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU