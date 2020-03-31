Муромлянин, вооруженный шприцом, ограбил магазин

31 Март 2020 2020-03-31T14:54:03+03:00

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Двадцатишестилетний безработный житель Мурома явился в магазин в центре города и, угрожая шприцом продавщице, в котором, якобы, была зараза, потребовал денег. Женщина отдала ему из кассы две тысячи рублей, после чего горожанин сбежал. Правда, потом работница магазина обратилась в полицию, и мужчину задержали «по горячим следам». Увы, но выручку магазина в магазин вернуть не удалось – деньги похититель успел потратить. Сейчас возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU