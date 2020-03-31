В Юрьев-Польском 12 горожан лишат прав за пьянство и наркотики

31 Март 2020 2020-03-31T14:42:42+03:00

Все они состоят на учете у нарколога и психиатра

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Владимирская прокуратура проверила, как в Юрьев-Польском районе соблюдается законодательство в сфере безопасности дорожного движения. Оказалось, что нарушений много. В частности, водительскими правами обладают граждане, которые страдают алкогольной и наркотической зависимостью и состоят на учете у нарколога и психиатра. В отношении 12 жителей Юрьев-Польского района прокуратура направила иски в суд с требованием лишить их водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU