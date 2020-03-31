2020-03-31T14:12:03+03:00
Общество

Во Владимирской области каждое третье малое предприятие относится к автосервису или торговле

В 2019 году количество представителей малого бизнеса уменьшалось. Что же будет теперь?
Алексей СУХОВ
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Владимирстат подвел итоги 2019 года по малому бизнесу. По сути, мы можем посмотреть, каким он был до коронавируса. Ведь 2020 год явно сильно ударит по экономике. и вряд ли цифры будут такими же радужными.

В 2019 году во Владимирской области насчитывалось 17,6 тысячи малых предприятий, что на 4,7% меньше, чем в 2018 году. При этом каждое третье предприятие относилось либо к сфере оптовой и розничной торговли, либо к автосервису. На втором месте идут предприятия обрабатывающих производств (14,2% от общего числа), потом - строительства (12,1%).

Число официально трудоустроенных работников в сфере малого бизнеса составило 101,5 тысячи человек. При этом в 2018 году работников значилось больше - на 3,5%. Наибольшая доля работников сосредоточена в обрабатывающих производствах – 26,3% (30 тысяч человек).

Средняя зарплата работников малых предприятий составила 25443 рубля. Самый высокий уровень оплаты труда сложился у работников, осуществлявших добычу полезных ископаемых, – 33 266 рублей, самый низкий – 15 529 рублей – в образовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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