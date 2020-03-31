2020-03-31T14:00:28+03:00
Звезды

Владимиро-Суздальский музей-заповедник попал в десятку лучших исторических музеев России

В прошлом году его посетили 1,2 миллиона человек
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Портал ТурСтат представил рейтинг самых интересных и посещаемых исторических музеев России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий.

Самые популярные исторические музеи России находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В первую десятку исторических музеев России вошли Петергоф и Царское село в Санкт-Петербурге, Московский Кремль, включая Оружейную палату, и Исторический музей в Москве, Казанский Кремль в Казани, Ярославский музей-заповедник, Владимиро-Суздальский музей, Новгородский музей-заповедник в Великом Новгороде, Херсонес Таврический в Севастополе и Нижегородский музей-заповедник в Нижнем Новгороде.

По данным музеев, в прошлом году Петергоф посетили 6,3 млн человек, Царское село - 4,5 млн, музеи Московского Кремля - 3,1 млн, Казанский кремль - 3 млн, Ярославский музей-заповедник - 1,3 млн, Владимиро-Суздальский музей - 1,2 млн, Исторический музей - 1,1 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отбывающего срок москвича в Киржаче судили за дачу взятки
Во Владимирской области весной призовут более 1400 человек
Сирота из Радужного добилась положенного ей жилья
Правительство РФ выделило Владимирской области 161 миллион рублей для борьбы с коронавирусом
Муромлянин, вооруженный шприцом, ограбил магазин
В Юрьев-Польском 12 горожан лишат прав за пьянство и наркотики
Киржачский завод заплатил 400 тысяч рублей за икру с кишечной палочкой
Во Владимирской области каждое третье малое предприятие относится к автосервису или торговле
Владимиро-Суздальский музей-заповедник попал в десятку лучших исторических музеев России
Житель города Костерево украл у знакомого две иконы
Во Владимирской области больше 11 тысяч человек болеют простудой
Житель Коврова наврал об ограблении, потому что потерял деньги
Владимирцы смогут послушать концерты из филармонии
Во Владимирской области отменят особый противопожарный режим
Коронавирус во Владимирской области, новости на 31 марта: новых случаев заражения нет
В Вязниковском районе из-за сигареты загорелся дом: погиб мужчина
Всероссийская перепись населения во Владимирской области отложена на вторую половину 2020 года
ВТБ не исключает сокращения числа дежурных офисов
Безработный муромлянин украл в магазине жесткий диск, чтобы его продать
ДТП на улице Полины Осипенко: виновник аварии скрылся
Во Владимире 31-летнего мужчину могут лишить свободы на 20 лет за распространение наркотиков
В Юрьев-Польском судебный пристав присвоила деньги должника
Владимирская мэрия подала иск о банкротстве бывшего арендатора «Художки»
Коронавирус во Владимире: большинство жителей остались дома