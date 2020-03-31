Владимиро-Суздальский музей-заповедник попал в десятку лучших исторических музеев России

31 Март 2020 2020-03-31T14:00:28+03:00

В прошлом году его посетили 1,2 миллиона человек

Изменить размер текста: A A

Портал ТурСтат представил рейтинг самых интересных и посещаемых исторических музеев России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий.

Самые популярные исторические музеи России находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В первую десятку исторических музеев России вошли Петергоф и Царское село в Санкт-Петербурге, Московский Кремль, включая Оружейную палату, и Исторический музей в Москве, Казанский Кремль в Казани, Ярославский музей-заповедник, Владимиро-Суздальский музей, Новгородский музей-заповедник в Великом Новгороде, Херсонес Таврический в Севастополе и Нижегородский музей-заповедник в Нижнем Новгороде.

По данным музеев, в прошлом году Петергоф посетили 6,3 млн человек, Царское село - 4,5 млн, музеи Московского Кремля - 3,1 млн, Казанский кремль - 3 млн, Ярославский музей-заповедник - 1,3 млн, Владимиро-Суздальский музей - 1,2 млн, Исторический музей - 1,1 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU