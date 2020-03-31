Житель города Костерево украл у знакомого две иконы

31 Март 2020 2020-03-31T13:53:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петушинском районе завершили расследование уголовного дела - 35-летний местный житель обвиняется в краже.

- В июне прошлого года мужчина пришел в гости к своему знакомому. Увидев в шкафу 2 иконы, он предложил подарить ему их. Иконы достались хозяину квартиры в наследство от матери, поэтому, несмотря на сравнительно небольшую стоимость, они были дороги как память, и мужчина получил отказ, - рассказали в областном УМВД.

Мужчины выпили, и хозяин квартиры уснул. Воспользовавшись ситуацией, обвиняемый украл иконы. Материальный ущерб - более трех тысяч рублей.

Злоумышленника задержали, он признался в краже. Мужчина пояснил, что продал одну из икон, а вырученные денежные средства потратил в личных целях. Вторая икона была изъята полицейскими и возвращена владельцу.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU