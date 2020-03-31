Во Владимирской области больше 11 тысяч человек болеют простудой
За прошлую неделю в области зарегистрировано 11 522 случая заболеваний ОРВИ, среди них 6 061 ребенок.
В областном центре в больницы обратилось 3 651 человек, среди которых 1 608 детей. Показатель заболеваемости в городе ниже эпидемического порога на 13,1%. Много болеющих - среди взрослых (превышение эпидпорога на 15,5%).
Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен во Владимире, в Ковровском и Собинском районах.
- За прошедшую неделю исследованы пробы от 68 больных ОРВИ. Лабораторно подтверждено 7 случаев гриппа АH1N1, 7 случаев гриппа В, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
Циркулирующие вирусы гриппа В входили в состав всех вакцин, что позволяет избежать серьезных осложнений. Специалистами отмечается, что осложнения возникают в основном у непривитых пациентов, у всех, кто сделал прививку, но все же, заболел, грипп протекает легко.
ИСТОЧНИК KP.RU