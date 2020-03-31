Житель Коврова наврал об ограблении, потому что потерял деньги

31 Март 2020 2020-03-31T13:32:19+03:00

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46-летнего жителя Коврова обвиняют в заведомо ложном доносе. По версии следствия, 24 сентября прошлого года ковровчанин сообщил в полицию о нападении на него в подъезде одного из многоквартирных домов. Мужчина заявил, что злоумышленники ударили его по голове и отобрали 230 тысяч рублей.

Полицейские провели проверку. Оперативники обратили внимание на противоречивые показания и установили, что мужчина намеренно ввел полицейских в заблуждение.

- Обвиняемый пояснил, что потерял деньги и таким образом хотел предотвратить конфликтную ситуацию в семье, - рассказали в областном УМВД.

Свою вину он признал. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за заведомо ложный донос - лишения свобды на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU