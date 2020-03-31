Владимирцы смогут послушать концерты из филармонии

31 Март 2020 2020-03-31T13:16:01+03:00

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Соскучились по музыке? Тогда включайте онлайн-трансляции! Владимирская филармония приготовила для жителей областного центра сразу несколько выступлений. Их можно будет увидеть на канале ютуб.

1 апреля концерт подготовит ансамбль «Русь». В программе «Русь приглашает друзей» собраны номера из «золотого фонда» коллектива. В частности, «Русская свадьба», «Широкая масленица», «Русь задорная» и другие.

2 апреля состоится трансляция концерта «Эхо любви», который посвящен творчеству Анны Герман. Уникальность программы в том, что наряду с любимыми шлягерами: «Когда цвели сады», «Гори, гори, моя звезда», прозвучат и редкие песни на русском языке: «Баллада о матери», «Снова мамин голос слышу». Прозвучат польские песни: «Танцующие эвридики», «Человеческая судьба», «Танго любви», а также некоторые итальянские и неаполитанские песни из репертуара Анны Герман.

3 апреля музыкально-просветительский театр покажет постановку «Александр Вертинский: оглянись на время». Перед зрителем раскрывается тайна жизни и творчества этого неординарного человека. В роли Александра Вертинского - Илья Струков.

Начало всех трансляций - в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU