2020-03-31T13:14:52+03:00
Общество

Во Владимирской области отменят особый противопожарный режим

Сжигание сухой травы разрешено, но если соблюдать правила
Валерия ПРОНИНА
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С 1 апреля из-за метели во Владимирской области отменят особый противопожарный режим. Постановление подписал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Это означает, что люди могут жечь сухую траву на своих участках, соблюдая правила. К ним относится:

- безветренная погода;

- участок для выжигания травы находится на расстоянии не ближе 50 метров от строений;

- территория вокруг участка для выжигания травы очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной полосой шириной не менее 1,4 метра;

- на территории, включающей участок для выжигания, не действует особый противопожарный режим;

- иметь первичные средства пожаротушения, исправные источники водоснабжения, а также средства связи для оперативного вызова пожарно-спасательных подразделений в случае происшествия.

Кроме того, для сжигания необходимо использовать бочку или бак из негорючих материалов. Плюс к этому нужен металлический лист, которым сразу можно прикрыть бочку.

На землях общего пользования все это запрещается! Только свои участки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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