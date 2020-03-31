Во Владимирской области отменят особый противопожарный режим
С 1 апреля из-за метели во Владимирской области отменят особый противопожарный режим. Постановление подписал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Это означает, что люди могут жечь сухую траву на своих участках, соблюдая правила. К ним относится:
- безветренная погода;
- участок для выжигания травы находится на расстоянии не ближе 50 метров от строений;
- территория вокруг участка для выжигания травы очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной полосой шириной не менее 1,4 метра;
- на территории, включающей участок для выжигания, не действует особый противопожарный режим;
- иметь первичные средства пожаротушения, исправные источники водоснабжения, а также средства связи для оперативного вызова пожарно-спасательных подразделений в случае происшествия.
Кроме того, для сжигания необходимо использовать бочку или бак из негорючих материалов. Плюс к этому нужен металлический лист, которым сразу можно прикрыть бочку.
На землях общего пользования все это запрещается! Только свои участки!
ИСТОЧНИК KP.RU