Коронавирус во Владимирской области, новости на 31 марта: новых случаев заражения нет

31 Март 2020 2020-03-31T11:39:32+03:00

Всего в регионе два положительных результата анализов на коронавирус

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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владимирской области на утро 31 марта. Как сообщает оперативный штаб при областной администрации со ссылкой на официальный сайт Роспотребнадзора, на 31 марта во Владимирской области зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. Один пациент, мужчина 47 лет, скончался в ковровской больнице, женщина из Владимира находится в инфекционном отделении в стабильном состоянии. На 31 марта новых случаев заражения не выявлено.

Всего в период с 20 марта во Владимирской области врачами осмотрено 5497 жителей области. Проведено 1107 анализов на коронавирус (+95 за сутки) в лаборатории регионального управления Роспотребнадзора, а также 160 исследований в лаборатории больницы №6 города Владимира.

Растет количество обращений пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций. За прошедшие сутки с ОРВИ к врачам обратилось 1186 человек, с признаками внебольничной пневмонии – 28.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52.

ИСТОЧНИК KP.RU