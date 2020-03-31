В Вязниковском районе из-за сигареты загорелся дом: погиб мужчина

31 Март 2020 2020-03-31T11:04:24+03:00

Возгорание заметили соседи, которые и позвонили в МЧС

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30 марта в районе 16.00 пожарным сообщили о загорании частного жилого дома в деревне Ям Вязниковского района. Через пять минут на место уже приехали первые расчеты. Горела крыша и отделка деревянного дома по всей площади - 72 квадратных метра. Была угроза распространения огня на соседние дома.

За несколько минут пламя потушили, пожарные не дали ему перейти на другие дома деревни. На месте пожара было найдено тело мужчины 1969 года рождения. Как установили дознаватели МЧС, предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем при курении.

Мужчина жил в доме один. Возгорание заметили соседи, когда дым уже выходил из-под кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU