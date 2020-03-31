2020-03-31T11:01:59+03:00
Общество

Всероссийская перепись населения во Владимирской области отложена на вторую половину 2020 года

Это сделано для безопасности и здоровья сотрудников Владимирстата
Алексей СУХОВ
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Росстат предложил перенести срок начала проведения Всероссийской переписи населения в отдаленных и труднодоступных районах страны. Старт будет отложен на второе полугодие 2020 года.

Это касается и Владимирской области. Изначально планировалось, что перепись стартует в начале апреля, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в органах статистики решили не усугублять ситуацию. Тем более, что ряд регионов уже объявил о введении режима самоизоляции и ограничения передвижения на своей территории.

Теперь основной этап переписи запланирован на октябрь 2020 года. Точные сроки проведения переписи в труднодоступных районах будут определены позднее совместно с областными властями.

Планируется, что это будет первая перепись, которая пройдет с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале государственных услуг (gosuslugi.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU

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