Безработный муромлянин украл в магазине жесткий диск, чтобы его продать

31 Март 2020 2020-03-31T09:43:31+03:00

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В середине марта текущего года в полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов электронно-вычислительной техники. В магазине с открытой витрины украли жесткий диск за три тысячи рублей. По данным УМВД, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и определили приметы подозреваемого. В результате правоохранители задержали 30-летнего безработного местного жителя, у которого нашли жесткий диск. Он сказал, что хотел его потом продать.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU