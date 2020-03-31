Безработный муромлянин украл в магазине жесткий диск, чтобы его продать
Возбуждено уголовное дело
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В середине марта текущего года в полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов электронно-вычислительной техники. В магазине с открытой витрины украли жесткий диск за три тысячи рублей. По данным УМВД, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и определили приметы подозреваемого. В результате правоохранители задержали 30-летнего безработного местного жителя, у которого нашли жесткий диск. Он сказал, что хотел его потом продать.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU