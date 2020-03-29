Владимирских пенсионеров просят приходить за продуктами в строго отведенные дни и часы

29 Март 2020 2020-03-29T23:02:32+03:00

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На магазинах крупных торговых сетей появились новые объявления. И это касается не карантина. Продуктовые магазины переходят на новый формат работы. В частности, в "Пятерочке" пенсионеров ждут теперь два раза в неделю, до 10 утра. Остальных граждан просят в это время за продуктами не приходить. Это сделано ради безопасности пожилых людей, которые входят в зону риска по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU