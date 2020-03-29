2020-03-29T21:05:50+03:00
Общество

Владимирские спасатели, чиновники и священнослужители облетели на Ми-8 33 регион

Вертолет был задействован в связи с резким увеличением количества пожаров в области
Алена Головина
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28 марта сотрудники чрезвычайного ведомства, чиновники областной администрации и представители Епархии облетели на вертолете Ми-8 территорию Владимирского края. Такая необходимость возникла в связи с увеличением количества ландшафтных пожаров. 28 марта было зафиксировано 53 возгорания на площади 918110 кв.м. Благодаря патрулированию с воздуха, пожары были ликвидированы своевременно. А у священнослужителей появилась возможность благословить регион "сверху". В полет они взяли с собой икону Божьей Матери из Свято-Боголюбского женского монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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