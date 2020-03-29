Владимирский Роспотребнадзор: местные предприниматели соблюдают карантин

29 Март 2020 2020-03-29T18:48:02+03:00

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29 марта сотрудники владимирского Роспотребнадзора проверили, соблюдают ли предприниматели карантин, введенный в 33 регионе с 28 марта по 5 апреля. Специалисты обошли более 50 точек: фитнес-центры, кафе, рестораны и культурно-развлекательные объекты. В ходе рейда было установлено, что владимирский бизнес отнесся к карантинным мерам с пониманием. Обследуемые учреждения были закрыты, а предприятия общепита перешли на дистанционную форму обслуживания клиентов. В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что в торговых точках есть запасы дезсредств и антисептиков. Применяются маски и раз в два часа проводится уборка.

ИСТОЧНИК KP.RU