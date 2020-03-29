2020-03-29T21:11:20+03:00
Происшествия

Нетрезвый владимирец врезался в автобус: есть пострадавший

Госпитализирован пассажир иномарки
Алена Головина
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Во Владимире пьяный водитель въехал в стоящий на светофоре автобусВо Владимире пьяный водитель въехал в стоящий на светофоре автобусФото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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Авария случилась во Владимире, на проспекте Ленина, у Вечного огня. В третьем часу дня водитель "Пежо" ехал со стороны Юрьевца в сторону Зари. На Буревестнике на светофоре стоял автобус. Водитель иномарки влетел в него на скорости. В автобусе никто не пострадал, а вот пассажиру "Пежо" понадобилась госпитализация, заявили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Водитель иномарки отделался испугом. В соцсетях очевидцы ДТП пишут, что виновник аварии был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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