Нетрезвый владимирец врезался в автобус: есть пострадавший
Госпитализирован пассажир иномарки
Во Владимире пьяный водитель въехал в стоящий на светофоре автобусФото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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Авария случилась во Владимире, на проспекте Ленина, у Вечного огня. В третьем часу дня водитель "Пежо" ехал со стороны Юрьевца в сторону Зари. На Буревестнике на светофоре стоял автобус. Водитель иномарки влетел в него на скорости. В автобусе никто не пострадал, а вот пассажиру "Пежо" понадобилась госпитализация, заявили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Водитель иномарки отделался испугом. В соцсетях очевидцы ДТП пишут, что виновник аварии был пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU