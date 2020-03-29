Владимирцы самоизолировались: они отправились на карантин на дачи и в парки

29 Март 2020 2020-03-29T15:41:08+03:00

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На владимирских улицах немноголюдно. В магазинах нет даже бабушек. Продавцы отметили, что местное население помоложе в пятницу скупало алкоголь и мясо. И действительно, владимирцы поехали на карантин в свои огороды и в лес на шашлыки. Бабушки там же, только с чаем, или без него.

- Нам, старикам, сказали дома сидеть. Мы и сидим, только в огородах - в земле ковыряемся, пока погода хорошая. А вчера мы ходили гулять в парк. Ну мы ж держим дистанцию. Никому не мешаем, - поделилась соседка по даче Вера Ивановна.

Несмотря на то, что в 33 регионе с 27 марта по 6 апреля объявлен особо противопожарный режим, владимирцы на своих садовых участках сжигают прошлогоднюю траву, а в лесу готовят шашлыки. В чрезвычайном ведомстве напоминают, что за несоблюдение правил пожарной безопасности грозят штрафы: на частных лиц - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU