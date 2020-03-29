В Меленковском районе горела еще одна деревня

29 Март 2020 2020-03-29T13:15:35+03:00

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О пожаре в деревне Урваново в Меленковском районе спасателям сообщили 29 марта, во втором часу ночи. Когда пожарные приехали на место, горел частный дом, хозпостройка и кровля еще одного дачного жилого дома. Пламя могло распространиться и на другие дома, но огнеборцы смогли это предотвратить. Огонь тушили 18 человек и 6 единиц техники на площади 206 кв.метров. Из людей никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU