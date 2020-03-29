2020-03-29T12:51:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, новости на 29 марта 2020 года: был заражен коронавирусом умерший ковровчанин или нет, в Белом доме объявят завтра

Именно завтра ждут результаты лабораторных исследований
Алена Головина
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Информация о том, что умерший в ковровской больнице 48-летний мужчина, все-таки был заражен коронавирусом, появилась в "Ковровских ведомостях". Издание ссылается на свои источники. Якобы, первый анализ был сомнительным, а второй, сделанный в Москве, подтвердил факт заражения с вероятностью 99,9%. Но информация эта была получена в лаборатории устно, официальные документы поступят в понедельник, 30 марта. В Белом доме заявили, что комментарии по этому факту будут только тогда, когда придут результаты анализов. Скорее всего это случится завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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