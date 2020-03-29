Коронавирус во Владимирской области, новости на 29 марта 2020 года, зараженных- 0.

29 Март 2020 2020-03-29T11:59:53+03:00

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По состоянию на 9 утра 29 марта в 33 регионе не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. За период с 20 марта осмотрено 5008 человек. За последние сутки за медицинской помощью обратились 493 жителя с признаками ОРВИ. В 16 владимирских поликлиниках организован прием больных через специальные фильтр-боксы. В департаменте здравоохранения напоминают: при плохом самочувствии не стоит идти в больницу, лучше вызвать врача на дом. Дополнительную информацию можно получить по телефону "горячей линии": 8 (800) 707-42-52.

ИСТОЧНИК KP.RU