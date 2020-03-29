2020-03-29T11:59:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, новости на 29 марта 2020 года, зараженных- 0.

За прошедшие сутки к врачам обратились 493 человека с признаками ОРВИ
Алена Головина
Поделиться:
Изменить размер текста:

По состоянию на 9 утра 29 марта в 33 регионе не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. За период с 20 марта осмотрено 5008 человек. За последние сутки за медицинской помощью обратились 493 жителя с признаками ОРВИ. В 16 владимирских поликлиниках организован прием больных через специальные фильтр-боксы. В департаменте здравоохранения напоминают: при плохом самочувствии не стоит идти в больницу, лучше вызвать врача на дом. Дополнительную информацию можно получить по телефону "горячей линии": 8 (800) 707-42-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире нетрезвый водитель въехал в стоящий на светофоре автобус: есть пострадавший
Владимирцы самоизолировались: они отправились на карантин на дачи и в парки
В Меленковском районе горела еще одна деревня
Коронавирус во Владимирской области, новости на 29 марта 2020 года: был заражен коронавирусом умерший ковровчанин или нет, в Белом доме объявят завтра
Коронавирус во Владимирской области, новости на 29 марта 2020 года, зараженных- 0.
Владимирцы испугались наплыва москвичей в 33 регион
Ковровчанин скончался от пневмонии: результат анализа на коронавирус до сих пор неизвестен
Тушили с вертолета: в Меленковском районе траву, пламя с которой перешло на дома, подожгла женщина
В Меленковском районе из-за пала травы загорелись 5 домов
Роспотребнадзор по Владимирской области: плановую медпомощь продолжат оказывать пациентам с патологиями
В Гусь-Хрустальном жилой дом тушили 16 пожарных
Во Владимире нашли 200 тысяч литров опасного пива
В Юрьев-Польском на нетрезвого водителя завели уголовное дело
На пожаре в жилом доме в Гусь-Хрустальном погиб пенсионер-инвалид
Коронавирус во Владимирской области, новости на 28 марта 2020 года: зараженных - 0, осмотрено - 4757
Жителям Владимирской области от 65 лет продукты будут привозить домой волонтеры
Во Владимирской области приостановили диспансеризацию, медосмотры и стоматологические услуги