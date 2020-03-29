Владимирцы испугались наплыва москвичей в 33 регион

29 Март 2020 2020-03-29T11:25:51+03:00

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Владимирцы в недоумении. Жители столицы видимо решили воспользоваться "длинными выходными" и рвануть на дачу в соседние регионы, вместо того, чтобы остаться дома и поберечь себя и остальных. Муром, Камешково, Гусь-Хрустальный, Александров - родственники и знакомые из разных городов рассказывают о том, что москвичи устроили очередной продовольственный бум в местных магазинах. Знакомая из микрорайона Вербовский округа Муром, которая работает продавцом, сообщила, что москвичи делают существенные продуктовые запасы.

- Тихо было до вечера пятницы. Потом началось. Москвичей стало столько, что у нас закончились хлеб, молоко, крупы, макароны и сахар. Местные жители, которые пришли в наш магазин в субботу утром, были в шоке - полки пустые. Да и мы сами в шоке. Москвичи все смели. И ведь они еще скидки требовали на продукты. У них какие-то продовольственные карты. Я впервые их вижу. У нас по таким картам скидки на продукты не делают. Это, видимо, у них в Москве так,- рассказала продавщица Светлана.

Кроме столичных дачников, в 33 регион к своим родителям стали приезжать дети. Как выяснилось, люди боятся оставаться в столице из-за коронавируса. Москвичи даже готовы жить в стесненных условиях, лишь бы подальше держаться от своего собственного дома.

- Муж остался в Москве. Я с детьми вернулась к маме в Головино. Дом с удобствами на улице, но ничего. Я боюсь оставаться в Москве. Слишком быстро эта зараза распространяется. Месяц здесь поживем, - рассказала москвичка Ольга.

Однако такого массового наплыва москвичей владимирцы испугались. Ведь пока в 33 регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, а в Москве - заболевших больше тысячи. Владимирцы боятся, что теперь больные появятся и в их родном крае.

ИСТОЧНИК KP.RU