Ковровчанин скончался от пневмонии: результат анализа на коронавирус до сих пор неизвестен

29 Март 2020 2020-03-29T10:20:11+03:00

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О смерти пациента от пневмонии в ковровской больнице журналисты узнали 27 марта. На брифинге в местной администрации об этом рассказал главный врач лечебного учреждения Антон Зинченко. Но подробностей нет. Ездил ли ковровчанин за рубеж - неизвестно. У 48-летнего мужчины взяли пробы на коронавирус, но о результатах пока ничего не сообщается. Хотя, как нам ранее рассказывала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения областной администрации Наталья Широбокова, на лабораторные исследования уходят сутки-двое. Подобная ситуация настораживает. С одной стороны, пневмония в качестве осложнения может возникнуть и при обычном гриппе. И в случае позднего обращения к врачу возможен смертельный исход . Об этом нельзя забывать. С другой стороны, владимирских журналистов смущают два факта. Первый: во всех соседних регионах уже зафиксированы случаи заражения COVID-19, а у нас - ни одного. Второй: 27 марта, на брифинге в Белом доме журналистам так и не смогли ответить на вопрос, какое количество тестов на коронавирус было сделано во Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU