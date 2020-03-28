2020-03-28T20:15:58+03:00
Происшествия

Тушили с вертолета: в Меленковском районе траву, пламя с которой перешло на дома, подожгла женщина

В итоге сгорели 4 дачных дома
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Напомним, 28 марта в районе 15.00 пожарным поступило сообщение о возгорании одного жилого дома и четырех дачных в деревне Просеницы Меленковского района. Сотрудники МЧС, приехав на место, установили: огонь может распространиться еще на пять жилых домов.

Пожарным удалось оперативно собрать необходимую группировку и отстоять деревню. В тушении также принимал участие вертолет МЧС России Ми-8. Он три раза сбрасывал воду по 5 тонн.

В итоге сгорели 4 дачных дома. Жилой дом пострадал частично.

По предварительной информации пресс-службы МЧС, траву подожгла женщина. Ее личность установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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