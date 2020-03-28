В Меленковском районе из-за пала травы загорелись 5 домов
Четыре дома - дачные, один - жилой
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Сегодня - 28 марта - в районе трех дня пожарным поступило сообщение о том, что в населенном пункте Просеницы Меленковского района из-за пала травы загорелись три дома, а с них огонь перекинулся еще на два. На место выехали 34 человека и 13 единиц техники.
Пожар локализовали к полпятого. Сгорело 250 квадратных метров - 1 дом был жилым, другие - дачными - и 10 га травы. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU