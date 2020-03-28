В Меленковском районе из-за пала травы загорелись 5 домов

28 Март 2020 2020-03-28T18:10:46+03:00

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Сегодня - 28 марта - в районе трех дня пожарным поступило сообщение о том, что в населенном пункте Просеницы Меленковского района из-за пала травы загорелись три дома, а с них огонь перекинулся еще на два. На место выехали 34 человека и 13 единиц техники.

Пожар локализовали к полпятого. Сгорело 250 квадратных метров - 1 дом был жилым, другие - дачными - и 10 га травы. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU