2020-03-28T16:28:25+03:00
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Роспотребнадзор по Владимирской области: плановую медпомощь продолжат оказывать пациентам с патологиями

Также помощь окажут людям с заболеваниями, при которых отсрочка медпомощи может повлечь ухудшение их состояния
Валерия ПРОНИНА
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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области выпустило постановление №1793 от 27.03.2020г., согласно которому внесены исключения в список ограничительных мер на оказание плановой медицинской помощи.

Напомним, что в предыдущем постановлении в больницах региона до 30 апреля 2020 года был введен запрет на плановую госпитализацию, на посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке, на плановые диспансеризацию и осмотры, а также на вакцинацию и восстановительное и санаторно-курортное лечение.

Теперь же по новому постановлению плановая медицинская помощь может оказываться пациентам с социально значимыми заболеваниями, а также с патологией, представляющей опасность для окружающих. Например, туберкулез, гепатит B и С, ВИЧ, инфекции, передающиеся половым путем, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.

Кроме того, исключения касаются людей с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью. Эта же категория пациентов сохранила за собой право посещать в плановом порядке амбулаторные медицинские организации.

Также можно пройти медосмотры для трудоустройства на работу, по направлению на призывную комиссию и для прохождения медико-социальной экспертизы. Вакцинацию новорожденных в родильных домах и перинатальных центрах, а также иммунизацию населения по эпидпоказаниям продолжат. Ограничения сняли и с санаторно-курортного лечения, но только в отношении пациентов, которых направляют на реабилитацию из стационаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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