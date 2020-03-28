Во Владимире нашли 200 тысяч литров опасного пива

28 Март 2020 2020-03-28T13:47:34+03:00

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В середине марта сотрудники Росалкогольрегулирования и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области в ходе проверки нашли во Владимире подозрительное пиво.

В помещениях на ул. Полины Осипенко хранилось пиво и пивные напитки без документов, удостоверяющих легальность производства и оборота.

- Обнаружено 219 тысяч литров пива. В настоящее время алкогольная продукция изъята и передана на хранение в АО «Росспиртпром». Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование, - сообщает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU