В Юрьев-Польском на нетрезвого водителя завели уголовное дело

28 Март 2020 2020-03-28T13:42:22+03:00

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19 марта текущего года инспекторы ДПС остановили автомобиль "Вольво" под управлением 41-летнего местного жителя. По данным УМВД, водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Позже это подтвердило медосвидетельствование. Раньше мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. Поэтому в этот раз на него завели уголовное дело по статье 264 "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Водители, которые садятся за руль нетрезвыми,могут лишиться не только водительских удостоверений, но и свободы на срок до двух лет. Повторным нарушение считается в том случае, если с момента истечения предыдущего наказания прошло не более года.

ИСТОЧНИК KP.RU