Муромлянин пришел в гости и утащил банковскую карту

27 Март 2020 2020-03-27T13:03:09+03:00

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Тридцапятилетняя жительница Мурома потеряла банковскую карту, а потом ей стали приходить сообщения о списании денег с карты. Женщина заблокировала ее и обратилась в полицию. Подозреваемого скоро отыскали. Как оказалось. Сорокашестилетний житель Мурома был в гостях у горожанки, заметил упавшую под стол банковскую карту и незаметно поднял ее и унес. Пользуясь тем, что карта позволяла бесконтактно оплачивать покупки, с удовольствием прогулялся по магазинам. А когда карту заблокировали, просто выбросил ее. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU