Сотрудники Владимирского «Волгобаса» обратились в прокуратуру

27 Март 2020 2020-03-27T12:01:46+03:00

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Сразу несколько сотрудников завода, выпускающего автобусы, написали заявление в прокуратуру. Еще до этого часть работников обратились в трудовую инспекцию. Жалобы у всех одинаковые: по словам владимирцев, ОО «БМГ» задерживали им выплаты в течение нескольких месяцев: долги начали копиться еще с декабря. Сейчас по факту обращения владимирцев проводится прокурорская проверка, которая по закону продлится до середины апреля. Однако работники, часть из которых уже уволилась, так и не получив расчета, волнуются, что деньги так и не получат: по словам работников ООО «БМГ», руководство предприятия отказывается выплачивать заработанные деньги тем бывшим и нынешним сотрудникам, кто обратился в прокуратуру, предлагая им пойти в суд. Пока люди, уволившиеся несколько недель назад, расчет так и не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU