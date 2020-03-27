ВлГУ вошел в 30 самых востребованных классических вузов России

27 Март 2020 2020-03-27T11:55:30+03:00

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Информационно-просветительский проект, специализирующийся на эксклюзивных международных и российских социальных исследованиях «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» составил рейтинг вузов страны по их востребованности. Всего в исследование вошли 436 вузов. 24 марта были подведены итоги. Оценка университетов проводилась по таким показателям: доля выпускников, получивших направление на работу; коммерциализация интеллектуального продукта организации; цитирование трудов сотрудников вуза.

ВлГУ состязался с еще 88 вузами в категории "классические университеты". Он занял 27 место, в четвертый раз войдя в 30 лучших вузов страны. Доля выпускников, получивших направление на работу, составила 98,7%. В ходе реализации нацпроекта «Наука» вуз ежегодно реализует более 250 финансируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских Владимирского госуниверситета работает 18 малых инновационных предприятий. В прошлом году два предприятия получили дополнительное финансирование: их проекты победили в программах СТАРТ и УМНИК.

В 2019 г. публикационная активность ученых ВлГУ по сравнению с 2018 г. выросла в среднем на 15% (по данным Web of Science и Scopus).

ИСТОЧНИК KP.RU