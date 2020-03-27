Коронавирус во Владимирской области, новости на 27 марта 2020 года: зараженных - 0

27 Март 2020 2020-03-27T11:27:06+03:00

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В 33 регионе на 9 утра 27 марта не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. За последние сутки с признаками ОРВИ к врачам обратилось 1389 владимирцев. В период с 20 марта осмотрено 4501 человек. В департаменте здравоохранения напоминают: в 33 регионе в группу риска входят почти 375 тысяч жителей: более 231 тысячи - граждане старше 60 лет и около 143 тысяч - горожане, страдающие хроническими заболеваниями в возрасте с 20 до 59 лет. При появлении признаков простуды в облздраве советуют вызвать врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU