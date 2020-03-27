Жителям Владимирской области продлят выплаты пособий без подачи документов

27 Март 2020 2020-03-27T10:37:41+03:00

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26 марта губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ о продлении мер социальной поддержки без предоставления дополнительных документов. Все жители Владимирской области, которые имеют право на льготы и пособия и должны регулярно подтверждать это право предоставлением справок и пособий, освобождаются от этой обязанности. До 1 октября выплаты всех пособий будут продлены автоматически, без предоставления справок, чтобы избавить жителей в период коронавирусной инфекции от хождения по инстанциям.

Без предоставления документов будут продлеваться меры социальной поддержки, установленные гражданам в соответствии с федеральным и областным законодательством:

– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка;

– ежемесячное детское пособие;

– ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трёх лет;

– ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям;

– субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг;

– компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU