В Коврове задержали мужчину с марихуаной
В автомобиле было обнаружено 15 свертков с травой
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В Коврове сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находился мужчина, подозреваемый в незаконном распространении наркотиков. Полицейские нашли в машине 15 свертков, обмотанных изолентой. В них находилось почти 17 граммов марихуаны, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. За попытку сбыта наркотиков 36-летнему жителю Вязников может грозить реальный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU