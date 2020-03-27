В Коврове задержали мужчину с марихуаной

27 Март 2020 2020-03-27T10:35:25+03:00

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В Коврове сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находился мужчина, подозреваемый в незаконном распространении наркотиков. Полицейские нашли в машине 15 свертков, обмотанных изолентой. В них находилось почти 17 граммов марихуаны, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. За попытку сбыта наркотиков 36-летнему жителю Вязников может грозить реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU