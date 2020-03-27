Белый дом: владимирцам 70 лет и старше рекомендуется оставаться дома

27 Март 2020 2020-03-27T10:15:27+03:00

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Областные чиновники рекомендуют жителям 33 региона в возрасте 70 лет и старше соблюдать режим самоизоляции. Этих ограничений необходимо придерживаться, пока в регионе действует режим повышенной готовности, который был введен 17 марта. Пенсионерам советуют оставаться дома. А те они уже находятся на даче, им также необходимо ограничить себя в общении с другими садоводами. Режим самоизоляции может не применяться только к тем руководителям и сотрудникам, чье нахождение на рабочем месте необходимо. В первую очередь это касается чиновников и работников здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU