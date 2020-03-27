В Муроме из-за курения загорелся дом: погиб мужчина

27 Март 2020 2020-03-27T10:04:53+03:00

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26 марта в 18.21 в МЧС позвонили соседи и сообщили о возгорании частного жилого дома. За несколько минут пожарные справились с огнем, который распространился на площади 12 квадратных метров. На месте пожара было найдено тело мужчины 1962 года рождения. Он проживал в доме с родственником, которого на момент возгорания не было. По предварительной причине пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

К тушению привлекались 20 человек и 6 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU