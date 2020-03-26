Выплату пособий и льгот на следующие полгода владимирцам продлят автоматически

26 Март 2020 2020-03-26T19:14:19+03:00

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Жителям 33 региона не нужно будет бегать и собирать справки на получение льгот и пособий. Все выплаты будут автоматически продлены еще на полгода. Речь идет о следующих мерах соцподдержки:

– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка;

– ежемесячное детское пособие;

–ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трёх лет;

– ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям;

– субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг;

– компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU