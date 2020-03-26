Глава 33 региона рекомендовал работодателям перевести "на дистанционку" мам с детьми

26 Март 2020 2020-03-26T18:45:41+03:00

Это касается только тех женщин, дети которых дошкольного и школьного возраста

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Губернатор Сипягин решил отправить ряд сотрудников Белого дома "на удаленку". Список должностей он утвердил сегодня. Правда, не сообщается, кого именно эта мера коснется. Кроме того, губернатор рекомендовал владимирским работодателям перевести на дистанционный режим женщин, у которых есть дети школьного и дошкольного возраста.

«Рекомендую всем работодателям в организациях, где это возможно, перевести сотрудников на удалённую работу. В первоочередном порядке на дистанционную форму важно перевести женщин, имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста, чтобы малыши оставались дома под наблюдением мам», – подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU