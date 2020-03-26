Бывший сотрудник Владимирского юридического института брал по 300 тысяч со студентов на строительство своего дома

26 Март 2020 2020-03-26T17:37:36+03:00

Его задержали в Москве и заключили под стражу

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Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего бывшего заместителя начальника курса Владимирского юридического института ФСИН России. Его подозревают в получении взятки. По данным Следственного комитета, в январе и феврале 2020 года буквально за несколько дней подозреваемый, обещая покровительство, получил от 16 обучающихся старшего курса взятки в общем размере 4 миллиона 680 тысяч рублей.

Следователи установили, что бывший заместитель начальника курса, требуя в основном по 300 тысяч рублей с каждого курсанта, объяснял, что якобы находится в затруднительном материальном положении, поскольку занимается строительством дома. Обучающиеся брали кредиты в банках и передавали деньги преподавателю.

- Однако следствие не исключает, что причиной поборов стали последствия игровой зависимости подозреваемого. Он пытался скрыться от следствия. Сотрудники УФСБ задержали его в Москве. Сейчас бывший заместитель находится под стражей, - сообщает Следственный комитет.

Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России продолжается. В оперативных действиях также участвовали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России.

ИСТОЧНИК KP.RU