В четырех муниципальных образованиях Владимирской области ввели особый противопожарный режим
В МЧС приняли решение о введении особого противопожарного режима на территории четырех муниципальных образований в трех районах:
Меленковский район – муниципальное образование Ляховское, муниципальное образование Бутылицкое;
Судогодский район – муниципальное образование Лавровское сельское поселение;
Юрьев-Польский район – муниципальное образование Красносельское.
Введение особого противопожарного режима влечет за собой увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. За поджоги травы и мусора будут штрафовать до 4 тысяч рублей граждан, должностные лица - до 30 тысяч, юридические - до 400 тысяч.
В настоящее время прорабатывается вопрос о введении особого противопожарного режима и на территории других муниципальных образований области. По состоянию на 26 марта в регионе уже зафиксировано 115 возгораний сухой травы на площади 80 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU