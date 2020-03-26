В четырех муниципальных образованиях Владимирской области ввели особый противопожарный режим

26 Март 2020 2020-03-26T17:24:19+03:00

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В МЧС приняли решение о введении особого противопожарного режима на территории четырех муниципальных образований в трех районах:

Меленковский район – муниципальное образование Ляховское, муниципальное образование Бутылицкое;

Судогодский район – муниципальное образование Лавровское сельское поселение;

Юрьев-Польский район – муниципальное образование Красносельское.

Введение особого противопожарного режима влечет за собой увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. За поджоги травы и мусора будут штрафовать до 4 тысяч рублей граждан, должностные лица - до 30 тысяч, юридические - до 400 тысяч.

В настоящее время прорабатывается вопрос о введении особого противопожарного режима и на территории других муниципальных образований области. По состоянию на 26 марта в регионе уже зафиксировано 115 возгораний сухой травы на площади 80 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU