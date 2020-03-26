Во Владимире водитель грузовика "догнал" на светофоре патрульную машину

26 Март 2020 2020-03-26T17:12:28+03:00

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Инцидент произошел 26 марта, в 15.20 на трассе у гипермаркета "Лента". 35-летний местный житель ехал на "Газели" из Юрьевца во Владимир. Молодой человек не успел затормозить и въехал в стоящую на светофоре патрульную машину. Ни инспекторы, ни сам горе-водитель грузовика не пострадали. А вот машины получили механические повреждения. В пресс-службе УМВД по Владимирской области отмечают: патрульная "Шкода", в которую въехал грузовик, конечно новенькая, но не из тех 24 служебных машин, что вручили полицейским в этот подельник, 23 марта. На виновника курьезной аварии составили протокол. Ему придется заплатить полторы тысячи штрафа за несоблюдение дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU