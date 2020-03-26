2020-03-26T17:12:28+03:00
Происшествия

Во Владимире водитель грузовика "догнал" на светофоре патрульную машину

Водитель "Газели" не успел затормозить
Алена Головина
Поделиться:
Водитель "Газели" стукнул патрульную машину, стоящую на светофореВодитель "Газели" стукнул патрульную машину, стоящую на светофореФото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 26 марта, в 15.20 на трассе у гипермаркета "Лента". 35-летний местный житель ехал на "Газели" из Юрьевца во Владимир. Молодой человек не успел затормозить и въехал в стоящую на светофоре патрульную машину. Ни инспекторы, ни сам горе-водитель грузовика не пострадали. А вот машины получили механические повреждения. В пресс-службе УМВД по Владимирской области отмечают: патрульная "Шкода", в которую въехал грузовик, конечно новенькая, но не из тех 24 служебных машин, что вручили полицейским в этот подельник, 23 марта. На виновника курьезной аварии составили протокол. Ему придется заплатить полторы тысячи штрафа за несоблюдение дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший сотрудник Владимирского юридического института брал по 300 тысяч со студентов на строительство своего дома
В четырех муниципальных образованиях Владимирской области ввели особый противопожарный режим
Во Владимире водитель грузовика "догнал" на светофоре патрульную машину
Из-за теплой зимы владимирский «ЭнергосбыТ Плюс» скорректирует плату за отопление
В ОКБ и Юрьевецкой больнице развернут инфекционные госпитали
Владимирские волонтеры помогают пожилым людям сходить в магазин и оплатить счета
Житель Петушинского района убил жену, потому что она мешала смотреть ему телевизор
В деревне Анохино Меленковского района из-за поджога травы загорелось восемь домов
Рпенский проезд расчищают от мусора и гаражного хлама
Владимирская область попала в десятку лучших регионов для виртуальных туров и экскурсий
Жители Мурома выбирают, каким станет парк "30 лет Победы"
Полицейский пес Ричард помог найти похищенное имущество в Селивановском районе
В Муромском районе под лед провалились двое рыбаков: один погиб
Владимирская полиция не планирует ловить детей в торговых центрах и школах
ВТБ получил деcять наград премии "Хрустальная гарнитура"
Коронавирус во Владимирской области, новости на 26 марта 2020 года: зараженных - 0
Сотрудники колл-центра ПСБ получили три награды международной премии «Хрустальная гарнитура»
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
Владимирская полиция ищет очевидцев страшного ДТП в Меленковском районе
Коронавирус во Владимирской области, новости на 26 марта: в поликлиниках введен мораторий на посещение и прививки
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Отмена мероприятий из-за коронавируса во Владимире: закрываются все развлекательные заведения
Владимирцы стали предпочитать безналичные расчеты
Владимирцам через интернет продавали контрафактные лекарства
Владимирку обманули при покупке обуви через соцсети