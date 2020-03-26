В ОКБ и Юрьевецкой больнице развернут инфекционные госпитали

26 Март 2020 2020-03-26T16:56:31+03:00

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В Областной клинической больнице на базе хирургического корпуса и Городской больнице №6 развернут инфекционные госпитали по 150 мест в каждом. Это будет сделано к началу апреля. При этом хирургический корпус ОКБ частично сохранит свой профиль. Там будут оперировать пациентов с ОРВИ, которым такая помощь понадобится. Для этого предусмотрено 30 мест, из них 10 - акушерского профиля. Всех остальных пациентов будут направлять в БСП.

ИСТОЧНИК KP.RU