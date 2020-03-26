2020-03-26T14:32:10+03:00
Общество

Владимирские волонтеры помогают пожилым людям сходить в магазин и оплатить счета

Так они минимизируют риск заразиться коронавирусом
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирская область присоединилась к общероссийской акции #МыВместе. Уже около 230 волонтёров помогают пожилым и маломобильным гражданам избежать риска заразиться коронавирусом: покупают им продукты и лекарства, оплачивают счета, выносят мусор, помогают по хозяйству.

Набор добровольцев в возрасте от 18 лет до 50 лет продолжается. К этой работе не допускаются люди с признаками ОРВИ и хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Зарегистрироваться можно на сайте акции или по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-01-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирские волонтеры помогают пожилым людям сходить в магазин и оплатить счета
Житель Петушинского района убил жену, потому что она мешала смотреть ему телевизор
В деревне Анохино Меленковского района из-за поджога травы загорелось восемь домов
Рпенский проезд расчищают от мусора и гаражного хлама
Владимирская область попала в десятку лучших регионов для виртуальных туров и экскурсий
Жители Мурома выбирают, каким станет парк "30 лет Победы"
Полицейский пес Ричард помог найти похищенное имущество в Селивановском районе
В Муромском районе под лед провалились двое рыбаков: один погиб
Владимирская полиция не планирует ловить детей в торговых центрах и школах
ВТБ получил деcять наград премии "Хрустальная гарнитура"
Коронавирус во Владимирской области, новости на 26 марта 2020 года: зараженных - 0
Сотрудники колл-центра ПСБ получили три награды международной премии «Хрустальная гарнитура»
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
Владимирская полиция ищет очевидцев страшного ДТП в Меленковском районе
Коронавирус во Владимирской области, новости на 26 марта: в поликлиниках введен мораторий на посещение и прививки
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Отмена мероприятий из-за коронавируса во Владимире: закрываются все развлекательные заведения
Владимирцы стали предпочитать безналичные расчеты
Владимирцам через интернет продавали контрафактные лекарства
Владимирку обманули при покупке обуви через соцсети