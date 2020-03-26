Владимирские волонтеры помогают пожилым людям сходить в магазин и оплатить счета
Так они минимизируют риск заразиться коронавирусом
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Владимирская область присоединилась к общероссийской акции #МыВместе. Уже около 230 волонтёров помогают пожилым и маломобильным гражданам избежать риска заразиться коронавирусом: покупают им продукты и лекарства, оплачивают счета, выносят мусор, помогают по хозяйству.
Набор добровольцев в возрасте от 18 лет до 50 лет продолжается. К этой работе не допускаются люди с признаками ОРВИ и хроническими заболеваниями дыхательной системы.
Зарегистрироваться можно на сайте акции или по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-01-12.
ИСТОЧНИК KP.RU